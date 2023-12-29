На Днепропетровщине 14-летняя девочка наглоталась таблеток из-за безответной любви

21 декабря в Желтых Водах 14-летняя девочка пыталась свести счеты с жизнью – она выпила 60 таблеток противотуберкулезных препаратов.
Об этом сообщила медик Мария Полян в Facebook.
21.12.2023 года в 23:08 поступил вызов к девочке 14 лет в город Желтые Воды: «рвота кровью, наглоталась таблеток». Через 9 минут медики уже оказывали всю необходимую помощь по протоколу «Отравление лекарственными средствами», – написала она.
Предварительно, причиной такого радикального поступка была безответная любовь. Девочку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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