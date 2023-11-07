На Днепропетровщине 13-летняя девочка пыталась свести счеты с жизнью из-за оценок

Трагедия произошла в городе Желтые Воды.

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», 13-летняя девочка прыгнула с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки.

Падение смягчили ветки деревьев, потому несовершеннолетняя выжила. Ее с травмами госпитализировали в больницу.

В каком она состоянии – пока неизвестно.

Отмечается, что в комнате девочки полицейские обнаружили блокнот с запиской, где она написала, что решила свести счеты с жизнью из-за низких оценок в школе.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина начал резать себе вены в маршрутке.

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