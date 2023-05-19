На детской площадке в Днепре загорелся огонь: что горело

В пятницу, 19 мая, около 12:32 жители Днепра сообщили о том, что во дворе что-то горит. Произошло это на жилом массиве Тополь-2.
По вызову приехали пожарные, которые в это время были на дежурстве. Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что горит детская площадка в одном из дворов.
Предварительно загорелся мусор, а затем и резиновое покрытие на площадке. Был ли это поджог не уточняется. Через 10 минут возгорания удалось полностью ликвидировать. Никто не травмировался и не пострадал.
А вот площадка будет нуждаться в ремонте. Спасатели поделились фото с места происшествия.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине черный густой дым испугал местных жителей, а по трассе вблизи Днепра перевернулась фура, которая заблокировала проезд для другого транспорта.
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