На чинновника полиции Днепра готовили покушение: детали дела

Как сообщили в Нацполиции, 14 февраля на территории Полтавской области была задержана банда, которая планировала убийство заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области, а также депутата Полтавского областного совета.
Собрал банду 48-летний житель Полтавщины, который вместе с сыном и шестью его друзьями готовили убийства.
В течение 2023 года сообщники убили одного человека и покушались на убийство другого. Полицейского хотели «убрать» из-за его профессиональной деятельности, а депутата — в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Известно, что 48-летний главаря банды судят за распространение наркотиков. Мужчина поручил своему сыну научиться стрелять в тире, чтобы в дальнейшем тот сумел убить избранных людей. Для реализации плана другие участники группировки отслеживали маршруты передвижения потенциальных жертв. Членов группировки задержали и провели 12 обысков.
Организатору, его сыну и еще одному сообщнику сообщено о подозрении за:
В ближайшее время сообщение о подозрении будет вручено другим пяти фигурантам.
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