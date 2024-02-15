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На чинновника полиции Днепра готовили покушение: детали дела

Сегодня 10:44
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Вооруженная банда из соседней Полтавской области готовила покушение на заместителя начальника полиции из Днепра.

Новости Днепра про На чинновника полиции Днепра готовили покушение: детали дела

Как сообщили в Нацполиции, 14 февраля на территории Полтавской области была задержана банда, которая планировала убийство заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области, а также депутата Полтавского областного совета.

Собрал банду 48-летний житель Полтавщины, который вместе с сыном и шестью его друзьями готовили убийства.

В течение 2023 года сообщники убили одного человека и покушались на убийство другого. Полицейского хотели «убрать» из-за его профессиональной деятельности, а депутата — в связи с общественной деятельностью по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Известно, что 48-летний главаря банды судят за распространение наркотиков. Мужчина поручил своему сыну научиться стрелять в тире, чтобы в дальнейшем тот сумел убить избранных людей. Для реализации плана другие участники группировки отслеживали маршруты передвижения потенциальных жертв. Членов группировки задержали и провели 12 обысков.

Организатору, его сыну и еще одному сообщнику сообщено о подозрении за:

  • ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);
  • ст. 115 (Умышленное убийство);
  • ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);
  • ст. 257 (Бандитизм);
  • ст. 189 (Требование).

В ближайшее время сообщение о подозрении будет вручено другим пяти фигурантам.

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