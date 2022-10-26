На боевых самолетах ВСУ может появиться уникальная петриковская роспись

Жители Петриковской общины на Днепропетровщине предлагают украшать украинские самолеты петриковской росписью. Об этом сообщает АрмияИнформ.
Председатель Петриковского поссовета Наталья Коваленко отметила, что жители села хотят, чтобы украинские самолеты имели традиционный оберег в виде Петриковской росписи. Испокон веков этими орнаментами украшали свои дома жители Днепропетровщины, чтобы защитить родной дом.
Наши мужественные пилоты каждый день оберегают всех украинцев от российских ракет и дронов. Именно поэтому мы хотим, чтобы наши самолеты имели традиционный оберег, который испокон веков был на защите украинских домов и семей. И пусть это будет маленькая доля нашего уважения и благодарности всем украинским рыцарям неба, — отметила она
Возможно, когда-то Петриковская роспись действительно появится на украинских самолетах. Учитывая, что сами пилоты не против такого нововведения.
Отметим, что сейчас украинские истребители в большинстве своем окрашены синим цветом с военным пикселем. Иногда на крыльях нарисован подсолнечник или герб воздушной бригады, которой принадлежит самолет.
Петриковская роспись занесена в перечень нематериального наследия украинской нации и зафиксирована отдельным документом ЮНЕСКО.
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