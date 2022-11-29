Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия

На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия

Сегодня 17:37
просмотров

Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.

Новости Днепра про На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия

Как сообщили в Нацгвардии, за прошлую неделю у днепровских нацгвардейцев был большой «улов».

За неделю на блокпостах Днепропетровщины нацгвардейцы вместе с полицейскими обнаружили 34 водителя, которые ездили без прав, троих водителей в наркотическом опьянении и двух мужчин, перевозивших с собой оружие.

В частности, на одном из блокпостов нацгвардейцы остановили мужчину, который перевозил 54 патрона 5.45 мм, 2 гранаты Ф1 и патрон 12.7 мм. На место происшествия вызвали следователей.

Также гвардейцы обнаружили мужчину, который вез в машине немалый арсенал оружия: гранату Ф1, РГД-5 и запал к ней, пистолет Макарова и полный магазин к нему с 8 патронами и три магазина – 90 патронов 5.45 мм.

Против обоих водителей открыли уголовные производства.

Читайте также:

Новости Днепра про На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружияУкраїнська Новости Днепра про На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству
    Новости Днепра
    Сегодня 16:36
    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству

    Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.

    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика
    Новости Днепра
    Сегодня 15:55
    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика

    В Днепре потерялся домашний кролик.

    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 15:36
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

    В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра…

    Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:45
    Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

    Из-за аварийных отключений электричества в Днепре и регулярного обстрела критической…

    Последние новости

    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

    Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров
    Круглые «окна» со сменными панелями: как выглядели первые «биг-борды» в Днепре
    Круглые «окна» со сменными панелями: как выглядели первые «биг-борды» в Днепре

    Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика
    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика

    В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные действия в отношении 5-летнего мальчика.

    Сегодня 17:09
    1
    просмотров
    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству
    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству

    Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика
    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика

    В Днепре потерялся домашний кролик.

    Сегодня 15:55
    просмотров
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

    В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра "Нагорка".

    Сегодня 15:36
    просмотров
    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022
    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

    В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.

    Сегодня 15:03
    0
    просмотров
    Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре
    Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

    Из-за аварийных отключений электричества в Днепре и регулярного обстрела критической инфраструктуры Украины врагом жители города начали искать выход из сложившийся ситуации: как не сидеть без света и воды. Те, кто проживают в частных домах могут не только использовать генераторы для…

    Сегодня 14:45
    просмотров
    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым
    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым

    Воина из Кривого Рога, которого считали без вести пропавшим, нашли мертвым в Харьковской области.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

    Вчера вечером, 28 ноября, на Слобожанском проспекте столкнулись Geely, BMW, Mitsubishi и Skoda.

    Сегодня 14:09
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх