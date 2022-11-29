На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия

Как сообщили в Нацгвардии, за прошлую неделю у днепровских нацгвардейцев был большой «улов».
За неделю на блокпостах Днепропетровщины нацгвардейцы вместе с полицейскими обнаружили 34 водителя, которые ездили без прав, троих водителей в наркотическом опьянении и двух мужчин, перевозивших с собой оружие.
В частности, на одном из блокпостов нацгвардейцы остановили мужчину, который перевозил 54 патрона 5.45 мм, 2 гранаты Ф1 и патрон 12.7 мм. На место происшествия вызвали следователей.
Также гвардейцы обнаружили мужчину, который вез в машине немалый арсенал оружия: гранату Ф1, РГД-5 и запал к ней, пистолет Макарова и полный магазин к нему с 8 патронами и три магазина – 90 патронов 5.45 мм.
Против обоих водителей открыли уголовные производства.
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