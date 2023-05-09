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На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота

Сегодня 17:41
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В Киевской области обнаружили тело российского пилота.

Новости Днепра про На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что погибший — российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон с фамилией Манкишев. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24.

В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота. Правоохранители установили, что погибший — российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24, – говорится в сообщении МВД.

Новости Днепра про На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота

По данным СМИ, тело оккупанта вместе с парашютом обнаружили работники Киевской ГЭС. Отмечается, что погибший российский военный дрейфовал с начала полномасштабного вторжения.

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