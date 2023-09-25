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  • На берегу — кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепах

На берегу — кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепах

Сегодня 13:18
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Вблизи Никополя массово убивают черепах.

Новости Днепра про На берегу - кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепах

На берегу пруда у Никополя обнаружили целое кладбище убитых черепах. Об этом рассказал местный житель Александр. Мужчина подозревает, что животных уничтожают рыбаки, которым водные жители мешают ловить рыбу. Недавно он нашел на берегу пруда целую горсть маленьких косточек, принадлежавших убитым черепахам.

Александр опубликовал фото и спросил:

Как вы думаете, что это у меня в руке? Игрушечные кегельки, детали Лего или какие-нибудь запчасти?

По словам Александра, это почти запчасти, но из живых существ.

Это косточки из лапок черепах, которых десятками убили наши люди просто, потому что они им мешали ловить рыбу на пруду. Потому что эти проклятые черепахи должны наглость цепляться на крючки и запутываться в рыболовных сетках, – пояснил автор сообщения

Новости Днепра про На берегу - кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепах

Мужчина говорит, что такое происходит не только в Никополе, но и по всей Украине. Недавно Александр был в Черкассах, где черепах сжигают заживо. По мнению никопольца, таких людей можно назвать варварами 21 века, ведь уровень цивилизованного общества определяют, как люди относятся к старикам, детям и братьям наших меньших.

Если относительно детей вопросов нет, к старым отношениям, как к отработанному материалу, то к животным у нас отношение как у средневековых варваров. Разве что, кроме котиков и собачек, которыми забита вся новостная лента, – пишет Александр Павлов.

Александр рассказал ужасные подробности о том, что делают с черепахами рыбаки. По словам мужчины, животных массово убивают, разрывая черепахам рта ради копеечного крючка, отрезая головы, разбивая панцири.

Кладбище убитых черепах Александр заметил на пруду в поселке Старозаводском. Это известная локация, ведь здесь отдыхают многие никопольцы. Рыбачат здесь часто. И убивают животных тоже. Только на одном из рыбацких мест накопился 30-сантиметровый слой разбитых панцирей и костей водных жителей.

На этот помост из костей и камыша бережно положены доски, чтобы удобно было ловить рыбу и чтобы те косточки не давили рыбаками в жопу, – поделился подробностями неравнодушный мужчина

Александр сразу отметил актуальность этой темы, ведь многие не считают убийство животных чем-то серьезным и важным, потому что в стране война и гибнут сотни людей. По мнению мужчины, люди должны гуманнее относиться к братьям нашим меньшим.

Кто-то скажет: «Да фигня, у нас люди гибнут, а ты о каких-то животных. Нашел трагедию!». Но снова напоминаю, по таким поступкам выявляют уровень сознания и уровень развития общества! Например, в той же Финляндии олени и зайцы спокойно пасутся на газоне рядом с супермаркетом в центре города, белки без страха заходят в дом, автомобили могут долго стоять в пробке, потому что олень решил полежать на дороге. В Риге, заходя в гастроном, я вынужден был переступать через десятки диких уток, отдыхавших на лестнице! И ни одному человеку не пришло в голову оттолкнуть или ударить птицу, хотя они даже щипали покупателей за ноги, или поймать и сделать из нее жареное блюдо. Итак, когда это будет у нас? Вопрос без ответа… – написал Александр Павлов

Новости Днепра про На берегу - кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепах

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Новости Днепра про На берегу - кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепахУкраїнська Новости Днепра про На берегу - кладбище завалено косточками: у Никополя рыбаки массово уничтожают черепахРусский

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