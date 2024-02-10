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На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

Сегодня 17:45
просмотров

В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.

Новости Днепра про На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

Об этом сообщает Зеленодольское городское территориальное общество в Телеграм.

Человек погиб выполняя боевое задание вблизи н.п. Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Мужчина 1968 года рождения вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

Непоправимый урон для родных, близких, друзей, для каждого жителя Зеленодольского общества. Низко склоняем голову перед погибшим, которое до последнего дыхания оставалось верным военной присяге, — говорится в сообщении.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя.

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