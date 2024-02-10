На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.

Об этом сообщает Зеленодольское городское территориальное общество в Телеграм.

Человек погиб выполняя боевое задание вблизи н.п. Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

Мужчина 1968 года рождения вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

Непоправимый урон для родных, близких, друзей, для каждого жителя Зеленодольского общества. Низко склоняем голову перед погибшим, которое до последнего дыхания оставалось верным военной присяге, — говорится в сообщении.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя.

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