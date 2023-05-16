На Бахмутском направлении погиб солдат из Днепра Иван Голубь

Об этом сообщает Покровская территориальная громада.
Родился Иван 10 декабря 1985 года в поселке Покровское. В 1992 году начал свою учебу в Покровской средней школе, с 4 класса по 8 класс продолжил его в Коломийцевской школе. Общее среднее образование получил в Лиховской школе Пятихатского района. Иван очень хорошо учился, был искренним, порядочным, заботливым, надежным, общительным, открытым, добрым парнем.
Затем Иван учился в Покровском высшем профессиональном училище №75. С ноября 2004 по ноябрь 2005 Владимирович проходил военную службу в Вооруженных силах Украины. С августа 2014 по июль 2015 был мобилизован и участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины. В мирной жизни работал экспедитором и проживал в Днепре.
“Покровская община выражает искренние и глубокие соболезнования семье павшего защитника, для родных это тяжелая потеря, которую ничем не восполнишь, рана, которая никогда не заживет. Доземный поклон и безграничная благодарность Ивану!” – говорится в сообщении.
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