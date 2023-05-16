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На Бахмутском направлении погиб солдат из Днепра Иван Голубь

Сегодня 18:45
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Защищая Украину от российских окупантов, во время выполнения боевого задания погиб Голуб Иван Владимирович. Трагедия произошла 10 мая в районе Бахмута. Теперь воину навеки 37 лет.

Новости Днепра про На Бахмутском направлении погиб солдат из Днепра Иван Голубь

Об этом сообщает Покровская территориальная громада.

Родился Иван 10 декабря 1985 года в поселке Покровское. В 1992 году начал свою учебу в Покровской средней школе, с 4 класса по 8 класс продолжил его в Коломийцевской школе. Общее среднее образование получил в Лиховской школе Пятихатского района. Иван очень хорошо учился, был искренним, порядочным, заботливым, надежным, общительным, открытым, добрым парнем.

Затем Иван учился в Покровском высшем профессиональном училище №75. С ноября 2004 по ноябрь 2005 Владимирович проходил военную службу в Вооруженных силах Украины. С августа 2014 по июль 2015 был мобилизован и участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины. В мирной жизни работал экспедитором и проживал в Днепре.

“Покровская община выражает искренние и глубокие соболезнования семье павшего защитника, для родных это тяжелая потеря, которую ничем не восполнишь, рана, которая никогда не заживет. Доземный поклон и безграничная благодарность Ивану!” – говорится в сообщении.

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