На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший

Об этом сообщили в управлении полиции охраны Днепропетровской области.
Все произошло в ночь на 8 апреля. О вооруженном конфликте на одной из АЗС в Каменском районе, полицейским сообщили работники заправки. Через несколько минут правоохранители были на месте происшествия.
Как оказалось, двое мужчин поссорились, из-за чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. С огнестрельным ранением потерпевшего забрали в больницу на скорой. А нападавшего задержали полицейские охраны и передали следователям.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, ранее житель Днепра выстрелил из травматического пистолета в продавщицу продуктового. Женщину с огнестрельным ранением забрали в одну из городских больниц.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный…
В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 670 российских оккупантов.…
Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года «заработали» новые штрафы. За езду на машине с механической коробкой можно получить штраф от 3,4 до 40,8 тыс грн. Коснуться нововведение не всех владельцев транспорта.
В Днепре цветут магнолии.
Важная информация!
В Днепре показали военные граффити.
Депутаты местных рад слагают мандаты.
Верховная Рада вернула 30 тысяч доплат военным.
В общежитиях Днепропетровской области, где живут переселенцы, ужасные условия.
В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер, а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.
В Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену вблизи "Днепр-арены".
Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный мужчина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!