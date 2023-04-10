На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший

В Каменском на АЗС произошла стрельба.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны Днепропетровской области.

Все произошло в ночь на 8 апреля. О вооруженном конфликте на одной из АЗС в Каменском районе, полицейским сообщили работники заправки. Через несколько минут правоохранители были на месте происшествия.

Как оказалось, двое мужчин поссорились, из-за чего один из них достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. С огнестрельным ранением потерпевшего забрали в больницу на скорой. А нападавшего задержали полицейские охраны и передали следователям.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее житель Днепра выстрелил из травматического пистолета в продавщицу продуктового. Женщину с огнестрельным ранением забрали в одну из городских больниц.

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