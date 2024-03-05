На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра

Участников организованной группы будут судить.

Двое братьев из Днепра организовали нелегальный бизнес по производству и реализации горючего. К противоправной деятельности они привлекли директора нефтеперерабатывающего завода, владельцев автозаправочных станций и предпринимателей.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Отмечается, что подозреваемые ежемесячно изготавливали до 500 тонн нефтепродуктов на мощностях нефтеперерабатывающего комплекса. Далее готовую продукцию они реализовывали через сеть подконтрольных АЗС по всей Украине.

Соответствующих разрешений и подтверждающих документов о качестве и происхождении топлива участники схемы не имели, — отмечают в прокуратуре.

Кроме этого, злоумышленники вносили недостоверные данные в финансовую отчетность и несанкционированно меняли сведения в Едином реестре акцизных накладных.

Во время обысков на предприятиях и НПЗ правоохранители изъяли 11 тыс. литров бензина, 20 тыс. литров дизельного топлива, 1000 м куб. нефтепродуктов неустановленного происхождения.

Позже прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы. Им инкриминируется незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров, легализация имущества, полученного преступным путем, несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, и служебный подлог (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: