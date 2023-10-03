На АЗС Днепра мошенники тоннами брали горючее якобы для нужд ВСУ: новые детали дела

Детали дела сообщили в Государственном бюро расследований.
Следователи завершили расследование по делу о мошенниках, воровавших горючее на АЗС. Более 50 тонн бензина и дизтоплива присвоили злоумышленники из Днепра. Среди них – шесть военных и четверо гражданских.
Злоумышленники подделывали письма от имени одной из воинских частей, а затем используя эти документы, просили у владельцев АЗС горючее на нужды ВСУ.
Представители АЗС, не подозревая обмана, на основании сфабрикованных обращений, отдали мошенникам почти 50 тонн бензина и дизельного горючего на 2,5 млн гривен.
Однако горючее к ВСУ не доходило. Дельцы его продавали на территории Днепропетровской области, а полученные деньги делили между собой.
Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве с использованием поддельного документа, совершенного повторно организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Материалы в отношении еще одного фигуранта выделены в отдельное уголовное производство, которое продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона
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