На АЗС Днепра мошенники тоннами брали горючее якобы для нужд ВСУ: новые детали дела

В Днепре мошенники обворовывали АЗС, прикрываясь помощью для ВСУ.

Детали дела сообщили в Государственном бюро расследований.

Следователи завершили расследование по делу о мошенниках, воровавших горючее на АЗС. Более 50 тонн бензина и дизтоплива присвоили злоумышленники из Днепра. Среди них – шесть военных и четверо гражданских.

Злоумышленники подделывали письма от имени одной из воинских частей, а затем используя эти документы, просили у владельцев АЗС горючее на нужды ВСУ.

Представители АЗС, не подозревая обмана, на основании сфабрикованных обращений, отдали мошенникам почти 50 тонн бензина и дизельного горючего на 2,5 млн гривен.

Однако горючее к ВСУ не доходило. Дельцы его продавали на территории Днепропетровской области, а полученные деньги делили между собой.

Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве с использованием поддельного документа, совершенного повторно организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Материалы в отношении еще одного фигуранта выделены в отдельное уголовное производство, которое продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона

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