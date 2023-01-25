На автостанции Павлограда трое неизвестных напали на семью

В Днепропетровской области неизвестные мужчины напали на отца с сыном.

Как рассказали в полиции Днепропетровщины, вечером 23 января трое неизвестных мужчин напали на 53-летнего отца с сыном, которые находились на территории автостанции.

Хулиганы стали избивать пострадавших, даже когда те свалились на землю. После чего забрали их личные вещи и скрылись.

Через час один из нападавших был замечен правоохранителями во время патрулирования. У мужчины нашли украденные вещи – планшет, деньги, документы и банковскую карту.

В тот же день полицейским удалось задержать двух других хулиганов. Им объявили о подозрении в разбойном нападении.

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