На автостанции Павлограда трое неизвестных напали на семью

Как рассказали в полиции Днепропетровщины, вечером 23 января трое неизвестных мужчин напали на 53-летнего отца с сыном, которые находились на территории автостанции.
Хулиганы стали избивать пострадавших, даже когда те свалились на землю. После чего забрали их личные вещи и скрылись.
Через час один из нападавших был замечен правоохранителями во время патрулирования. У мужчины нашли украденные вещи – планшет, деньги, документы и банковскую карту.
В тот же день полицейским удалось задержать двух других хулиганов. Им объявили о подозрении в разбойном нападении.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В собственность города был возвращен дворец культуры.
23 января около 17:40 в полицию поступило сообщение о том,…
Сегодня, 25 января, в Днепре на улице Калиновой мужчина обнаружил…
К сожалению, из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре все…
Хакеры сломали российское телевидение.
Часть старинных зданий в Днепре получают «вторую» жизнь, их реставрируют, обновляют и дома, хранящие историю сотни лет готовы снова принимать людей. Одно из таких зданий находится неподалеку от вокзала.
В собственность города был возвращен дворец культуры.
Для уменьшения дефицита в энергосистеме компания ДТЭК начала в январе импорт электроэнергии из Европы.
В Кривом Роге зафиксировали случай смерти от гриппа.
23 января около 17:40 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Болгарской обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, рядом лежал нож.
В Днепропетровской области могут продавать опасное печенье из Румынии
Снять дом в Днепре можно гораздо дешевле, чем арендовать квартиру. При этом часто в домах есть возможность отапливать помещение не только газом или электричеством, но и обычными дровами, что в условиях экстренных отключений электричества – довольно таки большой плюс. Хотя…
Вопреки всему!
В Днепре приходит в упадок известная Брянская церковь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!