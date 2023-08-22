Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Сегодня 19:18
просмотров

Культовый итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни на 81-м году.

Новости Днепра про На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Об этом стало известно 22 августа. Что именно стало причиной смерти пока не разглашается, но с 2007 года певец болел раком простаты и боролся с онкологией в течение длительного времени.

По болезни он начал ценить каждую минуту жизни и говорил, что она – настоящий подарок.

Тото Кутунью известен своими хитами L’italiano, вышедшей в 1983 году, Solo Noi и Insieme: 1992, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу 1990 года, проведенного в Италии.

«Sara» – еще один хит, который принес Тото Кутуньо популярность и признание. «Ti amo» – хорошо известная песня, ставшая одним из символов романтической музыки.

Читайте также:

Новости Днепра про На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото КутуньоУкраїнська Новости Днепра про На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото КутуньоРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности
Новости Днепра
08.06.2023 11:34
В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

Недавно на украинскую группу, которая давала благотворительный концерт в одном…

«Уходит на пенсию»: культовый режиссер Квентин Тарантино снимет последний фильм
Новости мира
16.03.2023 14:43
«Уходит на пенсию»: культовый режиссер Квентин Тарантино снимет последний фильм

Тарантино написал сценарий своей последней киноленты.

Авто «Мисс Украина Вселенная-2021» из Днепра обстреляли: неожиданная развязка истории (ВИДЕО)
Новости Днепра
17.02.2023 10:24
Авто «Мисс Украина Вселенная-2021» из Днепра обстреляли: неожиданная развязка истории (ВИДЕО)

Анна Неплях поделилась историей о том, как в нее "стреляли",…

Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком
Новости Днепра
09.01.2023 14:47
Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком

Скандально известная в Днепре блоггер Анна Алхим чуть не стала…

Последние новости

В Днепре мужчина забил до смерти свою сожительницу ножкой от стула
В Днепре мужчина забил до смерти свою сожительницу ножкой от стула

Жуткое убийство произошло в Амур-Нижнеднепровском районе 20 августа.

Сегодня 18:39
3
просмотров
«Мама в реанимации, а папа скончался на месте»: волонтер из Днепра попала в смертельную аварию
«Мама в реанимации, а папа скончался на месте»: волонтер из Днепра попала в смертельную аварию

Днепровская волонтер Екатерина Чижик вместе с мужем попала в ДТП.

Сегодня 18:04
4
просмотров
Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны
Цены разнятся на 17%: сколько в Днепре стоят баклажаны

Сезон консервации в самом разгаре: жители Днепра покупают овощи и фрукты и делают заготовки на зиму.

Сегодня 18:00
9
просмотров
Изменятся ли тарифы на тепло в новом отопительном сезоне для жителей Днепра
Изменятся ли тарифы на тепло в новом отопительном сезоне для жителей Днепра

Важная информация!

Сегодня 17:47
7
просмотров
Металлическое сердце близ Мост-Сити украсили ко Дню Независимости (ФОТО)
Металлическое сердце близ Мост-Сити украсили ко Дню Независимости (ФОТО)

В Днепре во всю готовятся ко Дню Независимости. Массовых гуляний конечно не будет, но по всему городу уже развеваются украинские флаги.

Сегодня 17:13
3
просмотров
Если потерял трудовую: как подтвердить стаж и восстановить книжку в Днепре в 2023 году
Если потерял трудовую: как подтвердить стаж и восстановить книжку в Днепре в 2023 году

Информация в трудовой книжке дает право ее владельцу получать ту или иную сумму пенсии. Если книжка утрачена – ее необходимо восстановить.

Сегодня 17:11
2
просмотров
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина: тело было в 10 метрах от берега
На Днепропетровщине в реке утонул мужчина: тело было в 10 метрах от берега

Пожалуйста, будьте осторожны на воде!

Сегодня 16:41
3
просмотров
В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка
В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

Похожая трагедия на Гданцевке в Кривом Роге произошла в эти выходные.

Сегодня 16:33
4
просмотров
В Днепре начальник кадровой службы военного штаба заработал 3,5 млн на «мертвых душах»
В Днепре начальник кадровой службы военного штаба заработал 3,5 млн на «мертвых душах»

В Днепре в злоупотреблении властями подозревают двух военнослужащих, завладевших 3,5 млн грн бюджетных средств.

Сегодня 15:52
2
просмотров
В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой
В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой

На днях в Днепре произошел ужасный случай: 31-летний мужчина убил своего 56-летнего знакомого бутылкой.

Сегодня 15:23
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх