На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Об этом стало известно 22 августа. Что именно стало причиной смерти пока не разглашается, но с 2007 года певец болел раком простаты и боролся с онкологией в течение длительного времени.
По болезни он начал ценить каждую минуту жизни и говорил, что она – настоящий подарок.
Тото Кутунью известен своими хитами L’italiano, вышедшей в 1983 году, Solo Noi и Insieme: 1992, которая была официальным гимном Чемпионата мира по футболу 1990 года, проведенного в Италии.
«Sara» – еще один хит, который принес Тото Кутуньо популярность и признание. «Ti amo» – хорошо известная песня, ставшая одним из символов романтической музыки.
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