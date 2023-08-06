На 65-м году жизни скончался известный педиатр из Днепра Александр Клименко

В Днепре умер известный врач-педиатр Александр Клименко, который лечил не одно поколение детей. Ему было всего 64 года.

Сначала Александр Иванович работал в поликлинике на ж/м Калиновский, а затем — на Калнышевского. Последние годы был семейным врачом в Oxford Medical на Калиновой. В целом он посвятил спасению других более 40 лет.

За свой многолетний опыт врач помог тысячам семей, за что они были ему бесконечно благодарны.

Причины смерти медика остаются неизвестными.

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