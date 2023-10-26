На 196,5 тысячи обогатился начальник столовой воинской части в Днепре, который разворовывал продукты

Как говорится в материалах дела, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений, в Днепре начальник столовой воинской части разворовывал продукты. Делал он это вместе с заведующим продовольственным составом.
В конце апреля они придумали схему, благодаря которой могли получать продовольствие. Продукты затем продавали, чтобы подзаработать.
Суть схемы заключалась в искусственном создании остатков продовольствия, выделенного для питания военнослужащих для дальнейшей продажи. К сделке присоединили ФЛП, торгующий в неспециализированных магазинах.
Как установило следствие, 3 июня этого года начальник столовой, получив на складе воинской части продукты, присвоил их. Затем сержант перевозил товары на Ford Transit за пределы воинской части. Подозреваемые успели заработать на продаже продовольствия 196,5 тыс. гривен.
Начальник столовой был арестован. Относительно предпринимателя и начальника информации пока нет.
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