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Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

Сегодня 14:55
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На днях на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время прогулки напал большой пес. Ему даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

Новости Днепра про Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

Об этом сообщил политик на своей Instagram-странице. Он также опубликовал фото окровавленной ноги, где видны следы собачьих укусов.

Собак нужно любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И попутно на меня, – написал министр.

Новости Днепра про Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

Он обратился к медикам, которые «подрихтовали» ему ногу.

Спасибо врачам в Александровской, что «подрихтовали». Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения, – написал Кулеба.

Отметим, у министра также есть три собаки: Густав, Бенджи и Марик.

Новости Днепра про Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

Марика Кулеба взял в свою семью в 2022 году – щенка спасли из блокадного Мариуполя.

Новости Днепра про Министр иностранных дел Украины попал в больницу после прогулки с собаками

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