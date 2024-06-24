Министр образования анонсировал изменения в правилах поступления на аспирантуру из-за «уклонистов»

Теперь вступить в аспирантуру на контракт можно будет только на заочную и вечернюю формы обучения, и это не будет давать права на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил глава МОН Оксен Лесной.

По его словам, такое решение было принято с учетом большого количества мужчин призывного возраста, которые изъявили желание учиться в аспирантуре после 2022 года.

Не секрет, что в последние два года стремительно возросло количество мужчин-студентов призывного возраста, которые вдруг вспомнили, что им нужно второе или третье высшее образование, аспирантура или докторантура. Жажда знаний – это прекрасно. Фиктивное обучение – нет. Поэтому меняем правила поступления в аспирантуру в 2024-м, — написал министр.

Что изменится?

Для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2024 году потребуются результаты единого вступительного экзамена (ЕВИ). Это испытание содержит тест общей учебной компетентности (ТЗНК), где проходной балл составляет 160, и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего). Для поступления в магистратуру экзамен по иностранному языку обязателен, а для аспирантуры – нет.

При этом вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку от мобилизации.

Акцент — на качество образования, поэтому приоритетуем дневную форму. И для того чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3200 до 7000, — написал Лесной.

В то же время в МОН уточнили, что перевод из других форм обучения на дневную форму в течение 2024 года будет недоступным.

«Восстановление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.)», — говорится в сообщении прессслужбы.

Относительно изменений в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

Сохраняется ЕВИ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВИ в 2024 году, составляют его.

Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВИ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

Относительно ЕВИ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВИ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

Вступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно вступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту.

Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичного составления ЕВИ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех самых талантливых поступающих.

За контрактом остается заочная, а также вечерняя формы (последняя — как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочку от мобилизации.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).

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