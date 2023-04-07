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Минимальная видимость: синоптики предупредили о плотном тумане в Днепре

Сегодня 14:32
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В Днепре ухудшатся погодные условия.

Новости Днепра про Минимальная видимость: синоптики предупредили о плотном тумане в Днепре

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, по прогнозам синоптиков в Днепре и области, ночью 8 апреля будет ухудшение погодных условий. Поэтому в субботу утром в области ожидают плотный туман. Видимость будет составлять всего 300-500 метров. Уровень опасности 1 (желтый).

Кроме того, завтра в городе ожидаются дожди, но будет достаточно тепло. Температура воздуха прогреется до +17.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Днепр приедет настоящая летняя жара, но пока нас ждут «бурные метеотанцы», с постоянными перепадами температуры и дождями.

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