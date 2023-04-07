Минимальная видимость: синоптики предупредили о плотном тумане в Днепре

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, по прогнозам синоптиков в Днепре и области, ночью 8 апреля будет ухудшение погодных условий. Поэтому в субботу утром в области ожидают плотный туман. Видимость будет составлять всего 300-500 метров. Уровень опасности 1 (желтый).
Кроме того, завтра в городе ожидаются дожди, но будет достаточно тепло. Температура воздуха прогреется до +17.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Днепр приедет настоящая летняя жара, но пока нас ждут «бурные метеотанцы», с постоянными перепадами температуры и дождями.
Читайте также:
Автор:
В Днепре открыли для пешеходов бульвар Кучеревского.
В Украине планируют сносить старые дома – «хрущевки» и панельные,…
На днях в Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ…
Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50…
В Днепре открыли для пешеходов бульвар Кучеревского.
В Днепре вынесли приговор 43-летнему местному жителю за изнасилование и ограбление 18-летней девушки (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
В Украине планируют сносить старые дома – «хрущевки» и панельные, которые считаются устаревшими. Владельцев квартир в этих домах будут отселять во временное жилье или предоставлять другое. Такой закон был принят в Верховной Раде в первом чтении.
На днях в Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.
27-летнего мужчину разыскивали за ограбление. Более пяти лет подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования, выехав во временно оккупированный Крым и другие страны.
В Никопольском районе парень травмировался из-за детонатора.
Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50 лет назад. В карьере раньше добывали гранит, а потом его затопили грунтовые воды и сейчас это одно из любимых мест для летнего времяпровождения жителей района.
Полиция разыскивает в Днепропетровской области 34-летнюю Наталью Дзюбу и 47-летнего Дениса Биленко.
Подростки из Днепра взобрались на кресты и делали фото.
Без паники!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!