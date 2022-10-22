Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Сегодня 13:34
просмотров

Вблизи Днепра расположен живописный карьер.

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Об этом рассказал днепровский путешественник Александр Ярошенко на своей странице в Facebook.

Расположена каменоломня в Таромском. Это заброшенный гранитный карьер, который не работает уже несколько десятилетий и сейчас превратился в одно из мест отдыха. Александр показал, как каменоломня выглядит в октябре.

Да, до гранд-каньона в США не дотягивает, но до него тысячи километров, а Таромскую каменоломню можно увидеть в любое время. Стоит только проехать часок на машине.

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)Українська Новости Днепра про Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять
    Новости Днепра
    Сегодня 14:13
    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

    В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали…

    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:43
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре

    Тело нашли правоохранители.

    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы

    ДТЭК опубликовал перечень районов, где уже отключили свет для стабилизации…

    Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 09:56
    Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра

    В боях под Соледаром погиб юрист из Днепра.

    Последние новости

    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять
    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

    В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали продукты и вещи.

    Сегодня 14:13
    просмотров
    Из-за отключения света часть Криворожья без воды, — Вилкул
    Из-за отключения света часть Криворожья без воды, — Вилкул

    Из-за веерных отключений света часть Кривого Рога и района без света. Пропала и вода.

    Сегодня 12:44
    просмотров
    Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет
    Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет

    Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами.

    Сегодня 12:08
    0
    просмотров
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре

    Тело нашли правоохранители.

    Сегодня 11:43
    0
    просмотров
    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы
    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы

    ДТЭК опубликовал перечень районов, где уже отключили свет для стабилизации энергосистемы. Ранее об исчезновении электроэнергии сообщали жители некоторых районов Днепра.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    В Днепре и области 22 октября начали отключать свет: где уже есть проблемы
    В Днепре и области 22 октября начали отключать свет: где уже есть проблемы

    В Днепропетровской области начались отключения света.

    Сегодня 10:26
    просмотров
    Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра
    Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра

    В боях под Соледаром погиб юрист из Днепра.

    Сегодня 09:56
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли 6-летнего мальчика
    На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли 6-летнего мальчика

    У Покрові на Дніпропетровщині дитина ледь не загинула в вогні.

    Сегодня 08:55
    0
    просмотров
    Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине
    Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине

    В ночь на 22 октября россияне снова кошмарили Никопольщину.

    Сегодня 08:13
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре в субботу, 22 октября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх