Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

Об этом рассказал днепровский путешественник Александр Ярошенко на своей странице в Facebook.
Расположена каменоломня в Таромском. Это заброшенный гранитный карьер, который не работает уже несколько десятилетий и сейчас превратился в одно из мест отдыха. Александр показал, как каменоломня выглядит в октябре.
Да, до гранд-каньона в США не дотягивает, но до него тысячи километров, а Таромскую каменоломню можно увидеть в любое время. Стоит только проехать часок на машине.
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