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Минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Сегодня 10:00
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Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.

Новости Днепра про Минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Общие боевые потери противника на 9 июня 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 213770 (+1010) человек ликвидировано;
  • танков — 3901 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем — 3702 (+34) ед.;
  • РСЗО — 599 (+4) ед.;
  • средства ПВО — 359 (+4) ед.;
  • самолетов — 314 ед.;
  • вертолетов — 299 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13) ед.;
  • крылатые ракеты — 1171 ед.;
  • корабли /катера — 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед;
  • специальная техника — 502 (+2).

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