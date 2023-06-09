Минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери россии

Общие боевые потери противника на 9 июня 2023 года ориентировочно составили:

Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.

В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас…

В Днепропетровской области в реке Волчья утонул 16-летний подросток.

В Днепре на улице Коробова загорелось одноэтажное заброшенное здание.

В Днепре планируют запретить движение грузовиков: где именно и почему В Днепре планируют запретить движение грузового транспорта в одной из частей города. 0 просмотров

Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: что известно Сегодня, 9 июня, россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине из Каспия, запустив 6 ракет. 4 из них сбили силы ПВО, 2 – наши защитники из ПВК «Схід» над Днепропетрощиной. просмотров

В Днепре вспіхнуло заброшенное здание (ФОТО) В Днепре на улице Коробова загорелось одноэтажное заброшенное здание. просмотров

В Днепропетровской области утонул 16-летний парень В Днепропетровской области в реке Волчья утонул 16-летний подросток. просмотров

В Херсонской области вода отошла на 6 см, — ОВА В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас держится на уровне 5,55 м. просмотров

43 боевых столкновения: ситуация на фронте сегодня 9 июня Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения. просмотров

В Умани ракета попала в АТБ В Уманском районе зафиксировали два попадания российских ракет. просмотров