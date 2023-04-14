Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 181 090 российских солдат, 500 из них – за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском,…

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував…

14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме…

Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля 14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса 14 апреля две улицы Днепра останутся без света. это связано с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК будет прекращена подача электроэнергии. просмотров

Гордимся: днепрянин получил лицензию на участие в Олимпийских играх Пловец из Днепра Александр Желтяков уже имеет лицензию на участие в XXXIII Олимпийских играх в Париже. 0 просмотров