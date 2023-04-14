Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 181 090 российских солдат, 500 из них – за последние сутки.
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