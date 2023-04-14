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Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

Сегодня 10:00
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В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

Новости Днепра про Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 181 090 российских солдат, 500 из них – за последние сутки.

  • танков – 3650 (+4) единицы;
  • боевых бронированных машин – 7069 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем – 2784 (+7) единиц;
  • РСЗО – 535 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 283 (+0) единиц;
  • самолетов – 307 (+0) единиц;
  • вертолетов – 293 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3) единиц;
  • специальная техника – 321 (+1).

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Новости Днепра про Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреляУкраїнська Новости Днепра про Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреляРусский

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