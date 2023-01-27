Минометный обстрел унес жизни 25-летнего Защитника из Днепропетровщины

Прощание с павшим защитником состоится 27 января 2023 в 12.00 в Свято-Покровском храме в пгт Широкое.

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.

Старший солдат батальона оперативного назначения из Днепропетровской области Максим Подстрелов погиб 20 января. Произошло это во время минометных обстрелов. Мужчине навсегда осталось 25 лет.

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