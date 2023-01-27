Минометный обстрел унес жизни 25-летнего Защитника из Днепропетровщины

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация.
Прощание с павшим защитником состоится 27 января 2023 в 12.00 в Свято-Покровском храме в пгт Широкое.
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