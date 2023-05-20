Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь Бахмут

Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь Бахмут

Сегодня 17:17
просмотров

Пригожин в очередной раз "захватил" Бахмут.

Новости Днепра про Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь Бахмут

В субботу, 20 мая, главарь российского ЧВК Вагнер Пригожин вновь заявил о том, что его наемники вроде как полностью захватили Бахмут. Его так называемая пресс-служба опубликовала видео, где террористы стоят на руинах города и говорят, что закончили его захват.

Сегодня в полдень, в 12 часов, полностью был взят Бахмут. Последний участок многоэтажки «Самолет». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута, – добавил Пригожин.

Кроме того, террорист заявил, что с 25 мая его наемники уйдут из города и передадут его ВС РФ, а сами будут «восстанавливаться» после боев.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои и ситуация критическая.

Вместе с тем наши войска держат оборону в районе «Самолёт». Сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор, — прямой язык Анны Маляр.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы обороны отбили территории вокруг Бахмута и продвигаются вперед.

Читайте также:

Новости Днепра про Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь БахмутУкраїнська Новости Днепра про Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь БахмутРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Новомосковске второй раз задержали фаната «вагнеровцев»
    Новости Днепра
    Сегодня 13:16
    В Новомосковске второй раз задержали фаната «вагнеровцев»

    Мужчина уже получал подозрение за антиукраинскую пропаганду, но не раскаялся…

    «Вагнеровцы» уйдут из Бахмута, из-за нехватки боеприпасов: что говорят в ВСУ
    Новости Украины
    05.05.2023 13:48
    «Вагнеровцы» уйдут из Бахмута, из-за нехватки боеприпасов: что говорят в ВСУ

    Евгений Пригожин заявил о выходе "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая.…

    Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война
    Новости Украины
    24.04.2023 12:55
    Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война

    Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новое интервью…

    Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре
    Новости Днепра
    15.04.2023 18:42
    Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре

    23-летняя Валерия Пикулина родилась и выросла в Бахмуте. С 13-ти…

    Последние новости

    Должников за свет будут «наказывать» по-новому
    Должников за свет будут «наказывать» по-новому

    Долги за электроэнергию будут заносить в кредитную историю.

    Сегодня 15:51
    просмотров
    Ткаченко ответил, могут ли в Украине закрыть Telegram
    Ткаченко ответил, могут ли в Украине закрыть Telegram

    Телеграммы подозреваются в "российском следе".

    Сегодня 15:10
    просмотров
    Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)
    Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

    В Днепре загорелся частный дом.

    Сегодня 14:30
    просмотров
    «Пункт назначения» по-днепровски: на Антоновича из грузовика посыпался кирпич (ВИДЕО)
    «Пункт назначения» по-днепровски: на Антоновича из грузовика посыпался кирпич (ВИДЕО)

    Правда, автомобиль был забит не дровами, как в известном ужастике, а кирпичом.

    Сегодня 13:49
    0
    просмотров
    В Новомосковске второй раз задержали фаната «вагнеровцев»
    В Новомосковске второй раз задержали фаната «вагнеровцев»

    Мужчина уже получал подозрение за антиукраинскую пропаганду, но не раскаялся и попал в руки СБУ во второй раз.

    Сегодня 13:16
    просмотров
    Разгромил половину кладбища: на Днепропетровщине мужчина разбил 19 могил
    Разгромил половину кладбища: на Днепропетровщине мужчина разбил 19 могил

    Мужчина разбил могилы своих родителей.

    Сегодня 12:27
    0
    просмотров
    В Днепре без вести пропал 7-летний мальчик, который не разговаривает
    В Днепре без вести пропал 7-летний мальчик, который не разговаривает

    Ребенок ушел из дома и исчез.

    Сегодня 11:47
    0
    просмотров
    В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их
    В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их

    Жители Днепра жалуются на детей, которые катаються на колонках с водой.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели вытащили собачку, упавшую в огромную глубокую яму
    На Днепропетровщине спасатели вытащили собачку, упавшую в огромную глубокую яму

    Песика достали спасатели.

    Сегодня 10:39
    просмотров
    В Кривом Роге малыш выпал с балкона
    В Кривом Роге малыш выпал с балкона

    Несчастный случай произошел вчера вечером.

    Сегодня 09:54
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх