Минобороны отрицает заявления Пригожина о том, что россияне захватили весь Бахмут

Пригожин в очередной раз "захватил" Бахмут.

В субботу, 20 мая, главарь российского ЧВК Вагнер Пригожин вновь заявил о том, что его наемники вроде как полностью захватили Бахмут. Его так называемая пресс-служба опубликовала видео, где террористы стоят на руинах города и говорят, что закончили его захват.

Сегодня в полдень, в 12 часов, полностью был взят Бахмут. Последний участок многоэтажки «Самолет». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута, – добавил Пригожин.

Кроме того, террорист заявил, что с 25 мая его наемники уйдут из города и передадут его ВС РФ, а сами будут «восстанавливаться» после боев.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои и ситуация критическая.

Вместе с тем наши войска держат оборону в районе «Самолёт». Сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор, — прямой язык Анны Маляр.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы обороны отбили территории вокруг Бахмута и продвигаются вперед.

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