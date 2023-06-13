Мужчину выбросило на улицу взрывом: патрульные показали первые минуты по прилету в Кривом Роге

Люди бежали из горящего дома через балконы.

Под утро 13 июня по Кривому Рогу ударили ракетами. Патрульные показали первые минуты после прилета.

Почти сразу в доме, оказавшемся в эпицентре взрыва, начался пожар. Выходы были заблокированы, поэтому люди сбегали из своих разрушенных жилищ через балкон. Внизу горожан ловили патрульные и оказывали первую помощь. Одного пострадавшего выбросило взрывом на улицу.

– Квартира моя горит.

– Вас выбросило из нее?

– Да. Дайте воду.

В некоторые квартиры патрульным пришлось добираться через завалы и вырезать двери, чтобы люди могли выйти.

Патрульные просили горожан отойти чуть дальше дома. Рядом с местом прилета были слышны крики. Люди искали своих родных, которые могли пострадать при ударе. Полную версию происходящего в Кривом Роге этой ночью можно увидеть в видео.

Заметим, по последним данным, в Кривом Роге этой ночью погибли 11 человек. Последнего погибшего из-под завалов вытащили уже днем. Поисково-спасательная операция завершена, но на месте еще разбирают разрушенные конструкции.

Раньше мы писали о криворожце, который, несмотря на ранения, помог спастись пострадавшей семье.

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