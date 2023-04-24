Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера около 22:25 на улице Мудрости в Центрально-Городском районе Кривого Рога загорелся одноэтажный частный дом. В задымленном помещении чрезвычайники обнаружили мужчину, потерявшего сознание.
Горожанина вынесли на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Огонь уничтожил домашнее имущество и повредил крышу дома на площади 30 кв. м.
Пожар тушили 13 спасателей. Его удалось ликвидировать в 23:35.
Читайте также:
Автор:
По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали…
Ночью 24 апреля российские оккупанты снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Вчера, 23 апреля, специалисты проверяли сообщение о минировании более 100…
Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 8 танков и ББМ и 11 БПЛА.
Ночью 24 апреля российские оккупанты снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Вчера, 23 апреля, специалисты проверяли сообщение о минировании более 100 объектов в Днепре.
Сегодня, 24 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом автомобиля Skoda Forman возникло возгорание.
Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.
В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.
Он может проводить личные консультации.
Правда, они там больше не живут.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!