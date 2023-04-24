Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом

Пожар тушили 13 спасателей. Его удалось ликвидировать в 23:35.

Огонь уничтожил домашнее имущество и повредил крышу дома на площади 30 кв. м.

Горожанина вынесли на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Вчера около 22:25 на улице Мудрости в Центрально-Городском районе Кривого Рога загорелся одноэтажный частный дом. В задымленном помещении чрезвычайники обнаружили мужчину, потерявшего сознание.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области .

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