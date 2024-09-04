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  • Музей в Днепре получил загадочный самодельный автомобиль Merso-Gaz, который существует в едином экземпляре (ФОТО)

Музей в Днепре получил загадочный самодельный автомобиль Merso-Gaz, который существует в едином экземпляре (ФОТО)

Сегодня 10:30
просмотров

Загадочный автомобиль получили в днепровском музее.

Новости Днепра про Музей в Днепре получил загадочный самодельный автомобиль Merso-Gaz, который существует в едином экземпляре (ФОТО)

Музей в Днепре получил новый уникальный экспонат – самодельный автомобиль, созданный в 1970-х годах. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице технического музея «Машины времени».

Авто имеет необычное название Merso-Gaz, ведь он изготовлен в единственном экземпляре по мотивам Mercedes-Benz Ponton. Создатель чудо-машины Иван Ткач.

Пока о машине почти ничего не известно, поэтому директор музея Михаил Прудников просит всех, кто владеет информацией о подобных автомобилях или их создании в 70-х годах, связаться с ним.

Далее в планах восстановить машину, чтобы опробовать ее в деле и изучить технические характеристики. Есть надежда, что этот самодельный шедевр будет обладать неожиданными свойствами, такими как способность летать или плавать.

Новости Днепра про Музей в Днепре получил загадочный самодельный автомобиль Merso-Gaz, который существует в едином экземпляре (ФОТО)

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