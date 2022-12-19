В Днепре за 3,2 тыс грн сдают квартиру, где «всегда есть свет»: как она выглядит (ФОТО)

Начальная цена на аренду квартиры в Днепре – от 3 тыс грн. к сумме оплаты всегда нужно добавлять платежи на коммунальные услуги. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 вариантов самого дешевого жилья в аренду в Днепре.

Снять квартиру в Днепре в районе жилмассива Западный можно за 3,2 тыс грн в месяц. Находится она на 2 этаже «хрущевки». Цена объясняется тем, что в квартире ремонт сделан только в одной комнате и нет холодильника. Газа в ней также нет, но есть электроплита, старые диваны и ковры. К слову, разместиться в квартире могут до 3-х человек, количество спальных мест позволяет.

Чуть дороже – 3,5 тыс грн обойдется аренда квартиры в Приднепровске. Жилье находится на последнем этаже 5-этажного дома. Сама квартира чистая, но ремонт тут был давно. Мебель из разных гарнитуров, старая техника. Хозяин допускает проживание животных в квартире.

3,7 тыс грн обойдется аренда квартиры на в Новокодакском районе Днепра. Находится на первом этаже двухэтажного дома. Установлено индивидуально электрическое отопление, есть минимальный набор мебели и техники.

За 4 тыс грн в Днепре можно снять квартиру на жилмассиве Северный. Находится на среднем этаже 6-ти этажного дома. Ремонт в ней был давно, мебель также покупали в магазине лет 40 назад. Кое-где двери заменяют занавески, а на обоях есть черные пятна «от возраста». Но зато в квартире установлен кондиционер, есть стиральная машинка.

За 4 тыс грн можно снять однокомнатную квартиру в Чечеловском районе Днепра. Расположена на 4 этаже «хрущевки», квартира нуждается в ремонте и новой мебели. Владелец не против, чтобы в качестве оплаты за один из месяцев проживания квартирант постелили линолеум в одной из комнат. Также возможно проживание с животными, поскольку повредить полы или стены своими когтями звери уже не смогут – те и так в достаточно плачевном состоянии.

За аналогичную сумму можно снять квартиру Новокодакском районе города. Находится она под крышей 7 этажного дома. В квартире ремонт был давно, мебель уже в «возрасте», но в целом помещение довольно чистое и аккуратное. Для проживания есть необходимый минимум техники.

4,5 тыс грн в месяц обойдется аренда однокомнатной квартиры в районе улицы Рабочей в Днепре. В квартире два спальных места, а для тех, кому не этого количества не хватит – есть новый большой надувной матрас. Расположена квартира на 5, последнем этаже дома. Владелец отмечает, что по арендной плате возможен торг. Ремонт в квартире относительно «свежий», новая сантехника, а вот мебель – не очень.

За 4,9 тыс грн можно снять однокомнатную в Шевченковском районе. Находится она на 7 этаже панельного дома. В квартире сделан ремонт, заменены окна. Но нет ни мебели, ни техники, поэтому, предполагается, что квартирант привезет это все с собой.

5 тыс грн обойдется аренда квартиры на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. В квартире недавно был ремонт, частично новая мебель. Есть минимальный набор техники – водонагреватель и стиральная машинка. Расположена на 7 этаже 9-ти этажного дома.

Снять квартиру в районе Нагорного рынка обойдется 6 тыс грн. Находится она на среднем этаже панельного дома. Есть мебель и техника, но ремонт был давненько. Как утверждает владелец: «свет в квартире не выключают».

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