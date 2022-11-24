Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег

С 23 ноября клиенты всех украинских банков могут снять средства в банкоматах ПриватБанка. За один раз можно снять 20 тысяч гривен, а если нужно больше, то можно повторить операцию через три часа.
По сообщению прессслужбы ПриватБанка, в настоящее время во всех регионах Украины работают 5000 банкоматов.
Если некоторые банкоматы без света перестали работать, то Приват24 и онлайн-банкинг сейчас работают бесперебойно.
«Во время аварийных отключений электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме», — говорится в сообщении.
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Яна Юхименко
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