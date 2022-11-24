Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег

В банкоматах ПриватБанка можно снять наличные с карточек других банков.

С 23 ноября клиенты всех украинских банков могут снять средства в банкоматах ПриватБанка. За один раз можно снять 20 тысяч гривен, а если нужно больше, то можно повторить операцию через три часа.

По сообщению прессслужбы ПриватБанка, в настоящее время во всех регионах Украины работают 5000 банкоматов.

Если некоторые банкоматы без света перестали работать, то Приват24 и онлайн-банкинг сейчас работают бесперебойно.

«Во время аварийных отключений электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме», — говорится в сообщении.

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