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Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег

Сегодня 13:25
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В банкоматах ПриватБанка можно снять наличные с карточек других банков.

Новости Днепра про Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег

С 23 ноября клиенты всех украинских банков могут снять средства в банкоматах ПриватБанка. За один раз можно снять 20 тысяч гривен, а если нужно больше, то можно повторить операцию через три часа.

По сообщению прессслужбы ПриватБанка, в настоящее время во всех регионах Украины работают 5000 банкоматов.

Если некоторые банкоматы без света перестали работать, то Приват24 и онлайн-банкинг сейчас работают бесперебойно.

«Во время аварийных отключений электроэнергии для получения услуг клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме», — говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денегУкраїнська Новости Днепра про Можно получить больше: Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денегРусский

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