Можно перейти вброд: вблизи Днепра сильно обмелела река Кильчень (ФОТО)

Об этом рассказал житель Пидгородного Иван Гайдук.
По словам мужчины, река Кильчень, протекающая вблизи областного центра, сильно обмелела. Уровень воды местами снизился настолько, что вода исчезла совсем и теперь можно пройти на другой берег вброд.
Уже все, вероятно, слышали о резком падении воды в Днепре, в связи с событиями на юге Украины. Кольчен также потеряла свой уровень воды, местами даже пройти можно, — отметил Иван.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в реке Днепр сильно снизился уровень воды. Кое-где береговая линия увеличилась на несколько метров. А вот на жилом массиве Победа под мостом уровень воды снизился на настолько, что можно дойти до середины реки.
Официальную причину такого явления не называют, но ряд СМИ предполагает, что это может быть связано с тем, что оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища. Однако это только предположение.
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