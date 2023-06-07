Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища

В частности, в селе Марьянское, которое находится на берегу Каховского водохранилища.
В связи с этим жителей Днепропетровщины призывают не собирать рыбу, ведь есть риск отравиться или заболеть ботулизмом.
Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная громада.
Собирать рыбу на территории возле Каховского водохранилища запрещено, так как есть риски отравления рыбой, находившейся некоторое время под палящим солнцем, и вероятность заболевания ботулизмом. Берегите себя! – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что на днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища.
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