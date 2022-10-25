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Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Сегодня 12:24
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Горожане стали замечать, что уровень воды в реке Днепр сильно снизился.

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Так, на жилом массиве Победа под мостом вода ушла настолько, что можно дойти до середины реки.

Об этом сообщает журналист Dnepr.info.

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Почему река так обмелела – неизвестно. Есть предположения, что это связано с тем, что оккупанты сбрасывают воду из Каховской ГЭС.

Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Напомним, ранее мы писали, что на набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО).

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Новости Днепра про Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла водаРусский

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