Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Так, на жилом массиве Победа под мостом вода ушла настолько, что можно дойти до середины реки.
Об этом сообщает журналист Dnepr.info.
Почему река так обмелела – неизвестно. Есть предположения, что это связано с тем, что оккупанты сбрасывают воду из Каховской ГЭС.
Напомним, ранее мы писали, что на набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО).
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