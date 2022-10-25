Можно дойти до середины реки: под мостом на Победе ушла вода

Горожане стали замечать, что уровень воды в реке Днепр сильно снизился.

Так, на жилом массиве Победа под мостом вода ушла настолько, что можно дойти до середины реки.

Об этом сообщает журналист Dnepr.info.

Почему река так обмелела – неизвестно. Есть предположения, что это связано с тем, что оккупанты сбрасывают воду из Каховской ГЭС.

Напомним, ранее мы писали, что на набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО).

Читайте также:

Русский

Автор: