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  • Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

Сегодня 12:58
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В Днепре нуждается в помощи кошка Златка, у которой разбиты обе задние лапы.

Новости Днепра про Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам волонтера, в приют попала кошка Златка, которую сбила машина. Животное в критическом состоянии и находится в ветеринарной клинике, где его уже осмотрели и обезболили.

У кошки ужасные травмы. Обе задние лапки разбиты, животное потеряло много крови и находится на грани гибели.

Обе задние лапки это месиво из обломков костей, порванных торчащих наружу мышц. Кошечку сбила машина. Состояние несчастной тяжелое, но стабильное. Сейчас ее роют, обезболивают, но на дальнейшее лечение в приюте пока нет и сотни гривен, — рассказывает Ольга.

Есть три варианта дальнейшего развития событий. Если спасать обе лапы, необходимо провести сложную процедуру и во время операции зафиксировать раздробленные кости. В таком случае кошка проведет три месяца на стационаре, пока конечности будут заживать, но после лечения будет бегать. Из минусов – цена. Все это обойдется в 50 тысяч гривен, если не больше.

Кроме этого, можно спасти одну из лап, а вторую ампутировать. Это дешевле – стоимость лечения обойдется в 35 тысяч гривен.

Самый дешевый вариант – ампутация обеих лап. В таком случае кошка останется маломобильной и никому не будет нужна. Пока что в приюте надеются, что удастся собрать средства и дать бедняге шанс на полноценную жизнь.

По словам врачей, оперировать нужно уже сейчас, ведь есть угроза заражения крови.

Если у вас есть возможность помочь кошке финансово, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Новости Днепра про Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

Новости Днепра про Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Златки”

 

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Новости Днепра про Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапыУкраїнська Новости Днепра про Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапыРусский

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