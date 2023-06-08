Может умереть от заражения крови: в Днепре в помощи нуждается кошка, у которой разбиты задние лапы

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам волонтера, в приют попала кошка Златка, которую сбила машина. Животное в критическом состоянии и находится в ветеринарной клинике, где его уже осмотрели и обезболили.

У кошки ужасные травмы. Обе задние лапки разбиты, животное потеряло много крови и находится на грани гибели.

Обе задние лапки это месиво из обломков костей, порванных торчащих наружу мышц. Кошечку сбила машина. Состояние несчастной тяжелое, но стабильное. Сейчас ее роют, обезболивают, но на дальнейшее лечение в приюте пока нет и сотни гривен, — рассказывает Ольга.

Есть три варианта дальнейшего развития событий. Если спасать обе лапы, необходимо провести сложную процедуру и во время операции зафиксировать раздробленные кости. В таком случае кошка проведет три месяца на стационаре, пока конечности будут заживать, но после лечения будет бегать. Из минусов – цена. Все это обойдется в 50 тысяч гривен, если не больше.

Кроме этого, можно спасти одну из лап, а вторую ампутировать. Это дешевле – стоимость лечения обойдется в 35 тысяч гривен.

Самый дешевый вариант – ампутация обеих лап. В таком случае кошка останется маломобильной и никому не будет нужна. Пока что в приюте надеются, что удастся собрать средства и дать бедняге шанс на полноценную жизнь.

По словам врачей, оперировать нужно уже сейчас, ведь есть угроза заражения крови.

Если у вас есть возможность помочь кошке финансово, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.