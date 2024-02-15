Может быть в Днепре: правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку

Правоохранители Кривого Рога разыскивают 17-летнюю Дарью Сметану.
15 февраля около 7:30 девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.
Была одета: белая куртка с черным капюшоном, серые джинсы, бежевые ботинки.
По предварительной информации, девушка может находиться в Днепре.
Если вы видели Дарью или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 119 58 30 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: полицейские разыскали девушку, с ней все хорошо!
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