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Может быть в Днепре: правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку

Сегодня 10:43
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Может быть в Днепре: правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку

Правоохранители Кривого Рога разыскивают 17-летнюю Дарью Сметану.

15 февраля около 7:30 девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.

Была одета: белая куртка с черным капюшоном, серые джинсы, бежевые ботинки.

По предварительной информации, девушка может находиться в Днепре.

Если вы видели Дарью или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 119 58 30 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: полицейские разыскали девушку, с ней все хорошо!

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