«Моя территория»: в Днепре на Мазепы женщина вырывала из клумб цветы

На проспекте Мазепы возле одного из домов женщина вырывала цветы на клумбах. Это заметили жильцы дома.
На вопрос, зачем она это делает, женщина ответила: «Иди прочь».
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они пытались узнать, почему днепрянка так поступила. Она ответила, что это ее территория, поэтому может делать все, что захочет.
Полицейские попросили предъявить документы, подтверждающие слова женщины. Но у нее их не оказалось.
У меня нет документов, но это моя территория. Это негласно так, – сказала женщина.
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