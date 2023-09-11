Московский суд «арестовал» мэра Днепра Бориса Филатова

Суд в России заочно арестовал мэра Днепра.

Об этом сообщает российская Медиазона, получившая прессрелиз Басманного суда Москвы.

Филатову инкриминируют статью о разжигании ненависти и вражды. В настоящее время мэр Днепра в розыске российского МВД.

Об объявлении Филатова в розыск и объявлении подозрения так называемым следственным комитетом РФ стало известно еще весной 2023 года. Тогда вместе с мэром Днепра в список «опасных преступников» попали главнокомандующие ВСУ генерал Валерий Залужный, командир сухопутных войск Александр Сырский и прокурор международного суда, огласивший розыск Путина – Карим Хан.

Тогда Филатов заявил, что рад входить в такой список «самых опасных преступников» по версии РФ.

До этого Сергей Лавров процитировал высказывание мэра Днепра, где он призвал убивать всех граждан страны-агрессорки в ООН.

Само высказывание Бориса Филатова появилось еще весной 2022 года, когда стало известно о преступлениях россиян в Буче. Тогда мэр Днепра заявил, что пришло время холодной ярости.

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