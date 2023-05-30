Мощные машины для больших результатов: Днепр отправил на фронт очередные два десятка грузовиков

Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их необходимыми техникой и оборудованием.

В настоящее время город отправил на передовую очередную партию грузовиков разного типа. За 450 дней этой войны территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта. Это не только грузовики, это пикапы и внедорожники. Очень мощная помощь — одна из самых больших в стране среди местного самоуправления», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Большинство машин — это шестиколесные грузовики, способные развивать скорость до 110 км в час. Каждый может перевозить до 5 тонн.

Остальные авто также имеют дизельный экономичный двигатель, грузоподъемность — до 2 тонн.

«Мы искренне благодарны городскому голове Филатову, всем неравнодушным гражданам, помогающим Вооруженным Силам Украины приближать нашу Победу. Победа любит подготовку. Конечно, любая военная машина напрямую выполняет свои задачи», — отмечают военные.

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