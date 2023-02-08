Морозы крепнут: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Несмотря на то, что морозы крепнут, в Днепре и области сегодня, 8 февраля, применены стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Потому графики действуют. Проверить, когда свет могут выключить у вас дома, можно:

здесь, если вас обслуживает ДТЭК;

здесь, если вас обслуживает ЦЭК.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.

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