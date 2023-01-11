Морозы до минус 11: какая погода ждет днепрян сегодня

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -11°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 11 января:
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