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Морозы до минус 11: какая погода ждет днепрян сегодня

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Морозы до минус 11: какая погода ждет днепрян сегодня

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -11°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 января:

  • Северный ветер и безоблачное небо – к морозам.
  • Если куры носятся по двору, то жди морозов.
  • Ночью ясно и звезды ярко светят – опять же идут лютые морозы.
  • Дым столбом — к холодам, по земле стелется — к осадкам.
  • Звезды в небе мерцают — к морозам.
  • Облака низко плывут — к стуже.
  • Лес шумит — к потеплению.

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