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  • Мониторинговый канал, но наоборот: житель Кривого Рога сливал данные о полетах авиации ВСУ

Мониторинговый канал, но наоборот: житель Кривого Рога сливал данные о полетах авиации ВСУ

Сегодня 10:25
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Криворожца подозревают в сливе информации о полетах боевой авиации.

Новости Днепра про Мониторинговый канал, но наоборот: житель Кривого Рога сливал данные о полетах авиации ВСУ

СБУ разоблачила в Кривом Роге информатора, который «сливал» россиянам направления полетов боевой авиации ВСУ.

Как отметили силовики, криворожец фиксировал направление, куда летят боевые самолеты и вертолеты ВСУ, выполняющие задачи на линии фронта. Эту информацию вместе с фото и локацией посылал своей знакомой в Краснодар.

В СБУ считают, что женщина находится в поле зрения российских спецслужб, поэтому информация о перемещении авиации могла попасть к россиянам.

Во время обысков дома у подозреваемого обнаружили компьютеры, другую технику и коммунистическую символику. В настоящее время криворожцу объявили о подозрении:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)
  • ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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Новости Днепра про Мониторинговый канал, но наоборот: житель Кривого Рога сливал данные о полетах авиации ВСУУкраїнська Новости Днепра про Мониторинговый канал, но наоборот: житель Кривого Рога сливал данные о полетах авиации ВСУРусский

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