Молились за РФ: СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре

Об этом сообщили в СБУ.
12 ноября в одном из храмов верующие пели песни, восхваляющие «русский мир». Также во время богослужения звучали тезисы пропагандистского характера. Следствие открыли по статье по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, ранее священник ПЦУ Михаил Омельян опубликовал видео, на котором верующие в Киево-Печерской Лавре поют песню, в которой превозносится Россия. Это вызвало волну негодования в соцсетях. Украинцы нуждались в пояснениях от священнослужителей и от правоохранительных органов.
В Лавре пытались оправдаться тем, что это вроде бы «светская» песня, но отца, который вел службу отстранили от работы.
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