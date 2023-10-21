Молодой человек с Днепропетровщины намеренно разорвал Государственный Флаг в Одессе

18-летний парень из Днепропетровской области гулял по Одессе под хмельком и решил совершить публичное надругательство над Государственным Флагом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад в центре Одессы. Парень днем ​​гулял по городу и употреблял алкогольные напитки.

К вечеру молодой человек схватил Государственный Флаг, который был установлен на фасаде дома, и начал дергать его, пока не разорвал.

В полиции говорят, что нарушителю грозит от 17 000 до 68 0000 гривен или арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

Свои действия житель Днепропетровской области оправдывает алкогольным опьянением.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: