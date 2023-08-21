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Молодежь Днепра может получить стипендию им. Поля: кто именно и какие документы нужны

Сегодня 17:52
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Новости Днепра про Молодежь Днепра может получить стипендию им. Поля: кто именно и какие документы нужны

Молодежь Днепра может получить стипендию городского головы имени Александра Поля. Начался прием документов – он продлится до 11 сентября.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего выберут 50 стипендиатов.

Стипендия выплачивается за активность кандидатов, в том числе за реализацию различных молодежных инициатив, активность в культурном направлении и т.д. Ее имеют право получить граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет (молодежь), проживающие в Днепре. Есть отдельные категории для студентов высших учебных заведений, общественных организаций (деятельность которых связана с развитием молодежной политики в городе), Молодежного совета Днепра. Квота для них – 35 человек. Квота для колледжей, техникумов, учреждений общего среднего или внешкольного образования – 15 человек, – рассказал во время брифинга Сергей Луденский, заместитель директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета.

Для получения стипендии молодые люди должны предоставить копию паспорта, идентификационного кода, характеристику, представление, рекомендательные письма, фото- и видеоотчеты.

Документы принимаются в печатном виде в департаменте молодежной политики и национально-патриотического воспитания по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75, каб. №317.

Напомним, для бакалавров, специалистов и магистров, а также для представителей общественных объединений и Молодежного совета Днепра размер стипендии составляет 14 тыс. грн. Для студентов техникумов, лицеев, колледжей, профессиональных технических училищ, учеников школ, заведений внешкольного образования – 10 тыс. грн.

Уточнить информацию можно на официальных страницах департамента молодежной политики в соцсетях (Facebook, Instagram).

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает.

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