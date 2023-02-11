Молния попала в статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро: зрелищные фотографии

В Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя

Зрелищные фотографии опубликовал фотограф Фернандо Брага в Instagram.

Вечером 10 февраля, молния попала в 39-метровую статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро. Это один из самых известных символов Бразилии.

На кадрах видно, что молния попала прямо в голову монумента. В соцсетях уже начали шутить о Торе, который не любит Христа или о новом всаднике Апокалипсиса.

Впрочем, молния не впервые попала в бразильскую статую. К примеру, в 2014 году у Христа после очередного удара отвалился палец. Как отмечают в бразильском Институте космических исследований, в среднем на достопримечательность приходится четыре попадания молнии ежегодно.

39-метровую статую Христа-Спасителя строили на общественные пожертвования с 1922 по 1931 год. В 2007 году памятник внесли в список новых семи чудес света.

Как бы то ни было, фото действительно зрелищные.

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