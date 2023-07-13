Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою

Сегодня на жилом массиве Победа-5 местные жители заметили детей, гуляющих по недострою…
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что дети бегают по этажам недостроя, подходят к краю, бросают камни в прохожих и автомобили, которые внизу.
К сожалению, подобные опасные игры могут привести к трагедии.
Поэтому, родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми и следите за ними!
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