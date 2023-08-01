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  • Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Сегодня 21:20
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Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.

Новости Днепра про Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Об этом рассказал директор регионального филиала YASNO Юрий Федько в программе ВасильевГостро на 11 канале.

Как пояснил Юрий Федько, двухзонные счетчики – это приборы измерения, благодаря которым компания-поставщик может автоматически отслеживать количество потребленной электроэнергии, мерить напряжение и выявлять аварийные ситуации.

Кроме этого, компания может дистанционно отключить свет должнику, но пока этого не делают, ведь до конца войны действует мораторий на коммунальные услуги.

Поэтому поставщик не может отключить электроэнергию из-за долгов сейчас, но технически это возможно.

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, как работают двухзонные счетчики и как действует ночной тариф на электроэнергию.

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