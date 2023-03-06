Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую

В Мировской общине полицейские устанавливают местонахождение 12-летней Владиславы Думанской.

5 марта около 15:00 девочка вышла из детского дома семейного типа, который находится в поселке Заря Мировской общины Никопольского района, и до настоящего времени не вернулась.

Могла поехать к бабушке в с. Зеленое поле Криворожского района.

Про це повідомляє Пошуково-рятувальний загін «Мілена».

Приметы: на вид 12 лет, рост 153 см, среднего телосложения, волосы темные до плечей, каре, глаза зеленые.

Была одета: оранжевая куртка, салатовая шапка, спортивные брюки черные с белой плоской по бокам, серые сапожки.

Особые приметы: красные или черные очки.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Думанской Владиславы, 2010 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 0970412792 или 102.

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