Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку
Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку
Сегодня 21:15
просмотров
Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной.
Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать, но и это не обязательно. Ведь на фронте не так много военных медиков, а значит что мобилизуют далеко не всех.
Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:
имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;
пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
Военнообязанными считаются как медсестры, так и другие медицинские работники.
В перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, включены такие медицинские специальности:
физическая терапия, ерготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);
профессионалы в области лечебного дела;
профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;
профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;
другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);
медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;
медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;
операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.
Не все женщины-медики подлежат мобилизации. Так, не подлежат призыву во время мобилизации такие категории:
забронированные женщины-медики на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;
признаны в соответствии с заключением ВЛК временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.
Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:
трьох и более детей в возрасте до 18 лет;
ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;
совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Возле села Гупаловка Новомосковского района произошло ДТП со смертельным исходом. На местной дороге водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и влетел в дерево. Автомобиль перекину в левую сторону. Водитель был зажат внутри.
Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский, иногда жители города заплывают на байдарках на Зеленый и Шевский острова, но больше клочков суши на реке нет. Однако, 100 лет назад их было в разы больше. Большая часть оказалась…
Использование материалов сайта без разрешения владельца, допускается при условии размещения в тексте обязательной ссылки на сайт dnepr.info, открытой для поисковых систем.
Для печатных изданий с формулировкой "по материалам dnepr.info"