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Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку

Сегодня 21:15
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Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной.

Новости Днепра про Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку

Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать, но и это не обязательно. Ведь на фронте не так много военных медиков, а значит что мобилизуют далеко не всех. 

Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:

  • имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;
  • пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

  • Военнообязанными считаются как медсестры, так и другие медицинские работники.

В перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, включены такие медицинские специальности:

  • физическая терапия, ерготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
    профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы в области лечебного дела;
  • профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;
  • профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;
  • другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
  • вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);
  • медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;
  • медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;
  • операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.

Не все женщины-медики подлежат мобилизации. Так, не подлежат призыву во время мобилизации такие категории:

  • забронированные женщины-медики на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;
  • признаны в соответствии с заключением ВЛК временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:

  • трьох и более детей в возрасте до 18 лет;
  • ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;
  • совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

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Новости Днепра про Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочкуУкраїнська Новости Днепра про Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочкуРусский

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