Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку

Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной.

Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать, но и это не обязательно. Ведь на фронте не так много военных медиков, а значит что мобилизуют далеко не всех.

Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:

имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Военнообязанными считаются как медсестры, так и другие медицинские работники.

В перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, включены такие медицинские специальности:

физическая терапия, ерготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы в области лечебного дела;

профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);

медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.

Не все женщины-медики подлежат мобилизации. Так, не подлежат призыву во время мобилизации такие категории:

забронированные женщины-медики на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признаны в соответствии с заключением ВЛК временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:

трьох и более детей в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;

совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

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