Мобилизация в Украине: могут ли призвать абитуриентов

Во время полномасштабной войны их несколько раз продляли. В настоящее время военное положение и общая мобилизация в Украине будут длиться до 20 мая 2023 года.
Согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», студенты и люди, связанные с преподаванием и образовательным процессом, освобождены от мобилизации.
Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, — говорится в Законе.
Однако исключением являются совершеннолетние абитуриенты, закончившие обучение и собирающиеся поступать дальше, ведь тогда они официально не имеют статуса студента. Во время вступительных экзаменов и до момента обнародования списка зачисленных на новый учебный год абитуриентам могут вручить повестку.
Напомним, ранее мы писали, будут ли в «Дії» рассылать повестки: что говорят в Раде.
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